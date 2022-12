Per portare Mbappé al Barcellona c’è un disegno politico di Valls e Macron (Mundo Deportivo)

Per il quotidiano catalano, Mbappé non vorrebbe stare né con Messi né con Benzema. Valls mira a diventare il sindaco di Barcellona

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa sul futuro di Mbappé.

Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona sarebbe pronto ad ingaggiare la stella del Psg. Mbappé inoltre sarebbe ai ferri cortissimi con Messi dopo la finale dei Mondiali.

Al francese non sono andati giù alcuni comportamenti fra cui quello del Dibu Martinez che ha girato sul pullman del trionfo con una bambola che aveva le sembianze di Kylian ma anche la trattativa che ha portato al rinnovo di Leo Messi.

Come scrive Mundo, “a 24 anni, l’attaccante francese del Paris Saint-Germain non sta vivendo il suo momento migliore, come si è visto dopo aver perso la finale di Coppa del Mondo in Qatar contro l’Argentina. Proprio quella sconfitta contro Leo Messi , suo compagno al Parque de los Príncipes, potrebbe essere decisiva nella strategia del Barça. In più Nasser Al-Khelaifi ha già un accordo di principio con Jorge Messi, il padre di Leo, per prolungare il suo contratto, che scade il 30 giugno.”

Niente Real Madrid quindi per colui che può fregiarsi di una tripletta in finale di Coppa del Mondo, almeno secondo El Mundo Deportivo. A Mbappé non sono piaciute le critiche piovute l’estate scorsa dopo il rifiuto di trasferirsi a Madrid, dai Blancos. “Soprattutto, nell’estate di quest’anno, quando dopo aver concordato tutto con Florentino Pérez, il francese ha tradito il presidente bianconero e lo ha lasciato in una brutta posizione davanti ai suoi tifosi firmando il suo rinnovo con il PSG fino al 2025 in un colpo di scena che resta già negli annali della storia.”

Per il Mundo non ci sono dubbi:

“(Mbappé, ndr) ha deciso che è meglio firmare per il Barça. Né vuole condividere uno spogliatoio con un giocatore che nessuno ingoia nella squadra ‘bleu’, Karim Benzema. Aiuta il Barça il fatto che, dopo l’ultimo rinnovo, Mbappé abbia inserito nel suo contratto una clausola in base alla quale avrebbe potuto lasciare il PSG a suo piacimento purché ci fossero motivi validi. La sua rabbia con tutto ciò che rappresenta l’argentino Messi è la scusa perfetta. La partenza di Kylian dal Psg potrebbe prevedere l’ingresso nell’operazione di Ousmane Dembélé partito titolare con la Francia nell’ultimo Mondiale.”

Ma a confortare un ambiente che da anni ingoia bocconi amari è l’indiscrezione secondo cui nella trattativa che porterebbe Mbappé a Barcellona si sia inserito il politico Manuel Valls che medierebbe direttamente con Macron per spingere il giovane francese a giocare per i blaugrana. Il quotidiano conclude così: “(La trattativa, ndr) potrebbe persino far diventare Valls il sindaco di Barcellona nelle prossime elezioni, infatti ha in programma di ricandidarsi.“