Il Real pronto ad arrivare a un miliardo per Mbappé (Gazzetta)

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spunta uno spiraglio di calciomercato importantissimo. Secondo la testata italiana il Real Madrid sta studiando ancora la situazione legata a Kylian Mbappé del Psg. Il francese, reduce da un mondiale incredibile, andrà in scadenza di contratto con i parigini nel 2024. Così la Gazzetta dello Sport:

″ Mbappé è un fenomeno, e per il teorema di Guti i grandi devono giocare al Bernabeu. L’ex n.14 non è l’unico madridista in questa scuola di pensiero: i social sono pieni di persone che chiedono a Florentino Perez di riprovarci.″

Vengono anche riportate le dichiarazioni di Guti al Chiringuito:

«Io l’ho perdonato subito, il giorno dopo il suo no – ha detto Guti al Chiringuito –. Vederlo giocare nel Psg mi provoca rabbia, e non solo per il Real ma anche per la Liga. Uno come lui darebbe grande forza al nostro campionato, la Liga deve sempre avere i migliori del mondo. Posso capire che ci siano dei tifosi che sono stati male per quanto è successo perché tutti vedevamo Mbappé come un nuovo giocatore del Madrid, è stata una grandissima delusione e questa delusione, questa ira, sono evidenti. Però poi ti rendi conto che è stata una decisione personale e pensi che il Madrid non può chiudere la porta a un giocatore così spettacolare. Non lo può fare. Per quanto potrà farci divertire e per quanto potrà dare al club. Penso che Mbappé sia un giocatore fatto per il Real, e poi se vuole fare ciò che hanno fatto Messi e Cristiano Ronaldo deve giocare nel Real Madrid perché nel Psg non ce la farà.»

Nel frattempo Florentino Perez:

″Riflette. Ascolta. La scottatura sofferta qualche mese fa brucia ancora. Il presidente era sicuro di poter prendere il francese e invece la Francia gliel’ha negato. ″

Aleggia la preoccupazione in casa Psg per quanto riguarda la scadenza di Mbappé. Il francese tra 12 mesi potrebbe già trovare accordi con altre squadre per la stagione seguente:

″La prossima estate potrà decidere se far scattare l’opzione fino al 2025, altrimenti tempo 12 mesi e sarà di nuovo svincolato. Al Khelaifi alla Gazzetta qualche giorno fa ha detto che Mbappé a Parigi è felicissimo. Una verità parziale. Di certo è più felice rispetto a ottobre, quando sul portale francese Mediapart dissero che il Psg aveva pagato una società per creare troll che dovevano criticarlo.″

La Gazzetta dello Sport afferma che il Real Madrid potrebbe offrire fino ad un miliardo di euro:

«Il Mondiale può spingere il Real al rialzo, con un maxi contratto che tra cartellino, ingaggio e sponsor arrivi a un miliardo. In ogni caso, vincerà Kylian. Che tutti vogliono coprire d’oro.»