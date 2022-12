Per Bereszynski mancano solo firme e annuncio, poi il Napoli proverà per Cheddira (CorSport)

L’operazione con la Sampdoria coinvolge, oltre al polacco, anche Zanoli e Contini. Il Napoli vuole prendere Cheddira subito per averlo a giugno

Lo scambio di prestiti tra Napoli e Sampdoria che coinvolge Bereszynski, Zanoli e Contini è un affare ormai chiuso, scrive il Corriere dello Sport. Mancano solo le firme e l’annuncio ufficiale ma la trattativa è andata in porto.

“Si tratta solo di aspettare firma e annuncio, null’altro, per vedere Bartosz Bereszynski con la maglia del Napoli. L’accordo con la Sampdoria è già stato raggiunto e coinvolgerà anche Zanoli, in prestito da Stankovic, e Contini, di rientro a casa”.

Il Napoli non si fermerà a questa operazione. Il direttore sportivo Giuntoli proverà a portare a casa anche Cheddira, dal Bri.

“Il triplo affare è stato impostato in tempi rapidi e inaugurerà un mercato in cui De Laurentiis e Giuntoli correranno già verso l’estate. Nella lista compare, in prima linea, Walid Cheddira, 24 anni, marocchino, attaccante duttile che al Mondiale s’è fatto notare e che al Bari sta facendo divertire tutti tanto da convincere il Napoli a puntarci con l’idea di bloccarlo subito lasciandolo per altri sei mesi nel suo attuale club”.

Come scriveva lo stesso quotidiano sportivo qualche giorno fa, l’operazione di mercato tra Napoli e Sampdoria è a costo zero.

“In sintesi, e senza spargimento di danaro, il Napoli prende un esterno a presa rapida, Bereszynski, lo inserisce nel proprio organico alle spalle di Di Lorenzo, s’approvvigiona con un pizzico di spavalderia pronta per l’uso e guarda al tour de force con maggiore consapevolezza di sé”.

Il Corriere dello Sport scrive che il Napoli farà un tentativo anche per Samardzic.

“Un tentativo verrà fatto anche per Samardžić, 20 anni, stellina dell’Udinese, bottega cara dalla quale, però, il Napoli spesso attinge, forte di rapporti consolidati nel tempo. Come per Cheddira, la volontà è avvicinarsi subito al giocatore, un modo per anticipare la concorrenza. Dialoghi aperti con l’Udinese con cui c’è già stato più di un approccio”.

Non solo: Giuntoli osserva anche Djalò e Bamba, del Lille.

“Giuntoli ha studiato da vicino Djalò (22) e Bamba (26), difensore e attaccante del Lille, qualora occorresse in futuro coprire altri vuoti. Due nomi su cui il Napoli resta vigile, senza precludersi nulla”.