Per As Luis Enrique è il peggiore ct della Spagna degli ultimi 30 anni

Durante i 4 anni da ct della Spagna, su 49 incontri, sono solo 28 le vittorie, 14 i pareggi e 7 le sconfitte. Peggio solo Hierro a Russia 2018.

Il quotidiano spagnolo As ritorna su Luis Enrique. L’ormai ex allenatore della Spagna detiene il peggior record di vittorie della nazionale spagnola. Peggio di lui solo Hierro, ct ad interim durante i Mondiale in Russia.

As si affida ai numeri che nel calcio danno sempre un punto di vista in più. Mentre la Spagna di Luis Enrique è ormai diventata storia, il quotidiano analizza il percorso dell’allenatore asturiano.

Da quanto si è seduto sulla panchina della Roja, la Spagna è arrivato in semifinale a Euro2020 e ha sfiorato la vittoria in finale di Nations League nella stagione 2020/21. Ma nessun trofeo in questi anni e le cifre sono impietose nonostante un ricambio generazionale piuttosto promettente.

As sottolinea che “il bagaglio di Luis Enrique in termini di percentuale di vittorio con la Roja è il secondo peggior record degli ultimi 30 anni“. In 49 incontri disputati sotto la guida sapiente dell’ex Barcellona, sono solo 28 le vittorie, 14 i pareggi e 7 le sconfitte, solo il 54% di successi. Peggio di lui solo Hierro che però ha dalla sue delle solide attenuanti. Infatti Fernando Hierro ha assunto la carica di ct dopo la polemica che ha portato alle dimissioni di Lopetegui durante il Mondiale in Russia nel 2018. Quest’ultimo invece ha fatto meglio, il suo record registra una percentuale di vittorie pari al 70%.

Il migliore però è il vincitore della Coppa del Mondo del 2010, Vicente del Bosque. Sotto di lui la nazionale spagnola ha vinto 87 partite su 114 disputate, oltre il 76% di successi.