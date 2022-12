Pelè e Maradona nel tweet del Napoli

Il tweet del Napoli e quello di De Laurentiis per ricordare la leggende brasiliana.

Il Napoli ricorda Pelè con un tweet in cui lo raffigura con Maradona.

Anche De Laurentiis con un tweet ricorda la leggenda brasiliana che è morto stasera a 82 anni:

Aurelio De Laurentiis e tutta SSC Napoli esprimono cordoglio e profondo dolore per la scomparsa di Pelé, mito del calcio mondiale.

Addio O Rei. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 29, 2022

Come abbiamo scritto:

Fu grande protagonista del Mondiale. del 1958, a soli 18 anni. Fu l’eroe di quei Mondiali. Segnò il gol della vittoria contro il Galles (1-0), una tripletta contro la Francia (5-2) e una doppietta contro la Svezia in finale (5-2). In finale segnò uno dei gol più belli mai segnati al Mondiale, con sombrero in area e poi destro al volo nell’angolino basso. Nel 62 vinse il Mondiale da infortunato e poi il Mondiale del 1970 in finale contro l’Italia con quell’epico gol di testa su Burgnich proteso invano verso di lui.

Era un calciatore straordinario. Ma era anche all’avanguardia. Fu una icona pubblicitaria, il primo vero fuoriclasse del marketing calcistico. Sdoganò il calcio americano andando a giocare con i Cosmos. Prima, aveva giocato sempre col Santos. Rese grandi il Brasile e il Santos.