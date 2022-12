Orsato viene giudicato (in Italia) il miglior arbitro del Mondiale

Il Premio Giulio Campanati. La Gazzetta lo elogia, scrive di prestazioni inappuntabili, in particolare, nella semifinale Argentina-Croazia.

Daniele Orsato è stato premiato come miglior arbitro del Mondiale in Qatar durante la quinta edizione del premio internazionale Giulio Campanati.

È stato dichiarato il miglior arbitro in Coppa del Mondo da una giuria di qualità composta dal direttore della Gazzetta dello Sport, dal presidente della Figc Gravina a da esponenti del mondo arbitrale come Collina. La giuria è stata nominata dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione Aia di Milano “Umberto Meazza – Giulio Campanati”.

Scrive la Gazzetta: “Nonostante non sia stato designato per la finale, a parere dei giurati Orsato ha offerto prestazioni inappuntabili in tutte le gare in cui è stato impegnato. In particolare, nella semifinale Argentina-Croazia.” Forse però Modric non è d’accordo.

Il premio è stato istituito nel 2014, in occasione del Mondiale in Brasile proprio per ricordare Campanati, arbitro prima e designatore di Serie A, arbitro internazionale, scomparso nel 2011.

“L’ iniziativa, organizzata dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” (presieduta dal figlio Giorgio) e dalla sezione Aia di Milano “Giuseppe Meazza-Giulio Campanati”, con il patrocinio della Figc e de La Gazzetta dello Sport, mira a riconoscere l’impegno e la dedizione del “ventitreesimo uomo” in campo. Proprio come ha sempre fatto Giulio Campanati, che nel corso della sua lunga carriera si è speso per rafforzare il movimento arbitrale. Orsato è il secondo fischietto italiano a imporsi.”

Prima di lui Rizzoli ha vinto questo premio dopo i Mondiali del 2014 e dopo gli Europei del 2016. Gli atri vincitori sono stati Nestor Pitana nel 2018, Bijorn Kuipers nel 2020 in occasione del dell’Europeo vinto dall’Italia.

La premiazione si terra a San Siro prima di un match della Nazionale nel corso del 2023.