Operazione Rrahmani, assente ormai da tre mesi. Il Napoli vuole recuperarlo per l’Inter

Il Corsport: il difensore si infortunò contro la Cremonese e non più rientrato. Ora riesce a partecipare a quasi tutta la seduta in gruppo

Il Napoli vara l’operazione Rrahmani il difensore che si è infortunato contro la Cremonese a inizio ottobre e non è più rientrato, nemmeno stasera contro il Lille (amichevole alle ore 20). Il Corriere dello Sport scrive che Spalletti sta provando a recuperarlo per l’Inter il 4 gennaio.

San Siro, in fin dei conti, è più vicino di quello che pare: quattordici giorni, vabbè, dopo aver trascorso (circa) tre mesi in apnea, ma almeno stavolta Amir Rrahmani lo vede, praticamente lo sente, perché quando si passa dal “personalizzato” a “quasi tutta la seduta in gruppo”, i passi in avanti vanno considerati giganteschi. Stasera si gioca (alle ore 20 contro il Lille) , forse non sarà il caso di azzardare o magari sì, ma questi sono dettagli: la data cerchiata in azzurro è il 4 gennaio, poi il resto va valutato con la prudenza necessaria. Intanto, è tornato anche Zielinski, Demme ha dovuto sottoporsi ad una seduta in palestra, Sirigu sta cercando di ritrovare se stesso e Kim sta per rientrare e dovrebbe farlo in giornata, per accomodarsi in tribuna al “Maradona”: l’amichevole con il Lille (20) sarà utile per studiare ancora eventuali innovazioni, per dar minuti a tutti, per analizzare i giovani. Il programma natalizio è stato (ovviamente) già stabilito: il Napoli rimarrà a Castel Volturno fino al 23, poi staccherà per tre giorni, si ricomincerà il 27. Quando il “Meazza” sembrerà a chiunque – incluso Rrahmani – seriamente di toccarlo.