Ndombele vuole rimanere a Napoli (Footmercato)

Footmercato rivela che il Napoli sarebbe disposto a riscattarlo chiedendo uno sconto sui 30 milioni di euro pattuiti col Tottenham

Il portale francese Footmercato rivela che il Tanguy Ndombele sarebbe felice di rimanere a Napoli e il Napoli sarebbe pronto a riscattarlo per tenerlo in rosa. Il centrocampista francese è stato preso in prestito questa estate dal Tottenham con un riscatto fissato a 30 milioni di euro. La strategia del Napoli, secondo la testata francese, sarebbe quella di chiedere un sconto sul cartellino. Gli Spurs però non sarebbero d’accordo visto che ha pagato il giocatore 60 milioni appena due stagioni fa. Ndombele era tra i candidati a sostituire Pogba nella Nazionale guidata da Deschamps per poi rimanere a Napoli e non in Qatar. Footmercato rivela

“In attesa di indossare la casacca colpita dal gallo, il francese indossa con orgoglio la maglia del Napoli. Un club dove si sente bene dentro e fuori dal campo. Secondo le nostre informazioni, anche Tanguy Ndombele è favorevole all’idea di rimanere più a lungo del previsto in Italia. Da ricordare che è stato ceduto in prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Le discussioni si svolgeranno anche molto velocemente (a priori a inizio gennaio a Londra) tra i partenopei, che si sono fatti carico del suo stipendio, e il Tottenham”.

Ndombele in questa stagione si è ritagliato il suo spazio nonostante il tridente di centrocampo collaudato con Zielinski, Lobotka e Anguissa. Il francese ha comunque collezionato 18 presenze di cui ben 8 da titolare mettendo a segno un gol e un assist, tutti e due nella partita di Champions a Glasgow contro i Rangers.