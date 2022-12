Napoli, Rrahmani recuperato: si è allenato in gruppo

Il report dell’allenamento. Tutti i nazionali sono rientrati a Castel Volturno: personalizzato per Zielinski e Kim che hanno giocato di più

Buone notizie per il Napoli all’indomani della sconfitta in amichevole contro il Lille. Amir Rrahmani è completamente recuperato: oggi il difensore centrale è tornato ad allenarsi per la prima volta con il resto della squadra. Luciano Spalletti ha a disposizione, ormai, tutti i nazionali che sono stati impegnati nel Mondiale in Qatar. Anche su di loro il report fornisce delle informazioni sulla tipologia di allenamento seguita. Lozano, Olivera e Anguissa si sono allenati regolarmente in gruppo, con il resto della squadra, mentre Zielinski e Kim, che hanno giocato di più, arrivando fino agli ottavi di finale, hanno svolto solo lavoro personalizzato. Il Napoli fa anche sapere che anche Demme ha svolto personalizzato in palestra, dunque non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio.

Di seguito il report del Napoli sulla seduta del mattino.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Coloro che hanno giocato dall’inizio nell’amichevole col Lille hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in un allenamento con la Primavera disputando una serie di partitine. Sono rientrati tutti i nazionali impegnati al Mondiale. Lozano, Olivera e Anguissa hanno fatto allenamento completo col gruppo. Zielinski e Kim, che hanno disputato gli ottavi di finale, hanno svolto lavoro personalizzato. Rrahmani ha svolto seduta col gruppo. Allenamento personalizzato in palestra per Demme. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato.