Dal Messico offerto un miliardo di euro per il Napoli (Milano Finanza)

Pronta l’offerta di un investitore messicano, De Laurentiis ha detto di averne respinta una da 2,5 miliardi

Il momento d’oro del Napoli in campo, fra il primo posto in campionato e quello conquistato nel girone di Champions League ai danni del Liverpool, sta attirando l’interesse di potenziali investitori. Il patron Aurelio De Laurentiis non ha mai detto di voler vendere il club, anzi ha sempre smentito le indiscrezioni che lo volevano vicino a farlo, ma secondo quanto riporta MF-Milano Finanza sul dossier Napoli ci sarebbero diverse attenzioni da parte di fondi e investitori.

Ora anche il Napoli, che oltre ai fondi statunitensi sarebbe finito nel mirino di un investitore messicano. Un potenziale acquirente che vorrebbe anticipare tutta la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta da quasi un miliardo. Cifra importante per un club che ha chiuso il bilancio del 2021 (l’ultimo depositato) in rosso di 58 milioni di euro, con ricavi a quota 228 milioni.

Resta da capire se l’offerta smuoverà l’interesse di De Laurentiis. Proprio il numero uno dei partenopei, lo scorso luglio, aveva dichiarato di aver rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi per il club e difficilmente ne accetterà un’altra, proprio ora che il Napoli è primo in Serie A e ha chance di vincere il campionato. Al termine della stagione, magari con quello Scudetto sul petto che manca dai tempi di Maradona in azzurro, le cose potrebbero cambiare.

Scrive Milano Finanza:

Da ultimo, si mormora in ambienti finanziari, si sarebbe aggiunto anche un investitore messicano che sarebbe pronto a presentare un’offerta di circa un miliardi peer aggiudicarsi il Napoli. Una somma rilevante per il club che ha chiuso il bilancio 2021 (l’ultimo depositato) con 228 milioni di ricavi e un rosso di 58 milioni.

Sinora, tuttavia, il presidente De Laurentiis ha respinto ogni proposta. A luglio ha dichiarato di aver rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi per il club e difficilmente ne accetterà un’altra, proprio ora che il Napoli è primo in Serie A e ha chance di vincere il campionato. Nella prossima stagione però potrebbe iniziare una nuova partita.