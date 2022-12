Napoli, Bereszynski gioca sia a destra che a sinistra, pronto per campionato e Champions (CorSport)

L’operazione è conclusa, mancano solo le firme. Potrà essere utilizzato dal Napoli sia in campionato che in Champions. Ha grande personalità

Tutto è pronto per Bartosz Bereszynski. Arriverà al Napoli a gennaio, in prestito dalla Sampdoria. In un’operazione che prevede lo scambio con Zanoli. L’affare è in via di chiusura, mancherebbero solo le firme. Il Corriere dello Sport ne scrive. Bereszynski sarà il vice Di Lorenzo. Potrà essere utilizzato sia in campionato che in Champions. Si adatta sia a destra che a sinistra. Ha disputato un ottimo Mondiale.

“Da terzino sinistro della difesa a quattro: molto ben fatto al cospetto di Lozano e ben interpretato in generale, anche se le sue caratteristiche sono da specialista dell’altro versante. La fascia destra: arriverebbe, cioè arriverà, a recitare il ruolo di Di Lorenzo. Pronto all’uso sia in campionato sia in Champions”.

A sinistra ha già giocato contro il Messico di Lozano, non demeritando affatto.

“E allora, un reduce del Qatar è pronto a unirsi agli altri. Dal collega Zielinski al Chucky, fronteggiato faccia a faccia proprio all’esordio in Messico-Polonia: in quell’occasione, come del resto nell’intera cavalcata mondiale, Bereszynski fu dirottato dal suo ct sulla sinistra nonostante la propensione naturale alla fascia opposta. Quella che gli spetterà nel Napoli, alle spalle del totem Di Lorenzo, e quella che ha percorso regolarmente nella Samp sin da quando ha messo piede a Genova nel 2017. Compresa la stagione in corso: 14 presenze dal primo minuto su 15 in campionato. Terzino nella difesa a quattro con Giampaolo e a tutta fascia nel 3-4-1-2 di Stankovic. Il meglio, però, Bartosz detto Bartek lo ha dato in Coppa del Mondo: solido, attento, attivo in fase offensiva e soprattutto con personalità. Ottimo valore aggiunto per un Napoli che, dal 4 gennaio in poi, si giocherà tutto ogni volta. Per lo scudetto e in Champions”.

L’operazione con la Samp, scrive il quotidiano sportivo, viaggia veloce. L’accordo già c’è, non resta che ratificarlo.