Napoli, per lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Samp mancano solo le firme (CorSport)

La decisione è già presa, occorre solo formalizzare la trattativa. Il difensore arriverà a gennaio come vice di Di Lorenzo (un milione e due di ingaggio)

Il Napoli ha già avviato con la Sampdoria la trattativa per avere in prestito Bartos Bereszynski in cambio di Alessandro Zanoli. L’affare si concluderà a gennaio. Mancano solo le firme che formalizzino l’operazione. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il pericolo, ammesso che ce ne sia uno, è la formula, ma le idee sono chiare, le volontà sono scolpite nel marmo e la scelta – a questo punto – va semplicemente espressa ufficialmente, prendendo i moduli federali e autografandoli: penna, carta e calamaio, come si usava un tempo, per spostare Alessandro Zanoli (22) alla Sampdoria e consentire a Bartos Bereszynski (30), in fin dei conti sa di gioco dello specchio sulle fasce, nel quale ognuno pensa a scorgere riflessi incoraggianti”.

Napoli e Sampdoria ne hanno parlato e si sono dati appuntamento alla settimana prossima, scrive il quotidiano sportivo.

“Il mercato arriverà, Napoli e la Sampdoria si sono portati avanti, hanno avuto modo di chiacchierare di un affare a portata di tasca e di non darsi né fretta né scadenze, però d’evitare anche inutili perdite di tempo. «Ci vediamo la settimana prossima»”.

Bereszynski ha 39 anni ma grande esperienza, potrà essere un valido vice per Di Lorenzo. Ha 200 partite circa in Serie A e oltre 300 in carriera con i club, più 50 con la Nazionale. A gennaio, con il calendario zeppo di partite, al Napoli occorrerà fare turnover.

“sarà indispensabile il turnover e una consistenza caratteriale che il polacco sembra garantire a costi ragionevoli – un milione e due di ingaggio – e con un prestito che sa pure di prospettiva”.

Zanoli non sarà ceduto definitivamente, ma solo in prestito. Anche lui trarrà giovamento dall’operazione, visto che potrà giocare di più di quanto non stia facendo o possa fare nel Napoli.