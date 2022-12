Napoli, a gennaio incontro con l’agente di Kvaratskhelia per il rinnovo con aumento di stipendio

Lo scrive Schira su Twitter. L’agente di Kvaratskhelia è atteso in Italia per parlare del rinnovo e assistere alla partita di San Siro contro l’Inter.

L’agente di Kvicha Kvaratkhelia, Mamuka Jugeli, sarà sulle tribune di San Siro in occasione di Inter-Napoli. L’intermediario non sarà in Italia solo per la partita ma anche per parlare del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. A rivelarlo su Twitter è stato Niccolò Schira, che scrive:

“L’agente di Khvicha Kvaratskhelia (Mamuka Jugeli) volerà in Italia a fine dicembre. Sarà a San Siro per Inter-Napoli. Previsto a inizio gennaio un incontro con Napoli e l’intermediario C. Zaccardo per il rinnovo con aumento di stipendio”.

🚨 Excl. – Khvicha #Kvaratskhelia’s agent (Mamuka Jugeli) will fly to Italy at end of December. He’ll be at San Siro for Inter-Napoli. Expected at beginning of January a meeting with #Napoli and the intermediary C.Zaccardo for the renewal with an increase in salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 21, 2022

L’impatto di Kvaratskhelia è stato devastante dal suo arrivo a Napoli. Il georgiano ha partecipato al 35% dei gol fatti finora ed ha messo a segno 8 gol e 10 assist in 17 presenze. Il georgiano si è contraddistinto soprattutto nell’uno contro uno, diventando una spina nel fianco per tutte le difese. Nell’incontro con l’agente si discuterà sicuramente di un ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Ora il 21enne esterno d’attacco guadagna 1,2 milioni di euro netti. Al 77 azzurro sono bastati pochi mesi per diventare un perno del nuovo Napoli e dopo gennaio potrà avere un ingaggio che rispecchi il suo ruolo nello scacchiere di mister Spalletti. Con il rinnovo di Kvaratskhelia la società vuole cautelarsi viste le nuove voci che arrivano da tutta Europa.