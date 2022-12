Milito: «Il potere di seduzione di Mourinho è enorme. Ti convince di ciò che vuole»

A Sport Jot Down: «Contro Benitez non ci fu nessuna rivolta. L’Inter era una squadra di una certa età con certi vizi buoni… lui aveva metodi di gruppo…»

Diego Milito si racconta in una lunga intervista a Sport Jot Down. Racconta la sua carriera.

“Ho esordito in Prima Divisione a quasi 21 anni, sono arrivato all’Inter a trent’anni. Tutto sembra essere successo relativamente tardi, ma è stato perfetto così. Mi sento orgoglioso, ma sì, è vero che almeno in Argentina debuttano molto più giovani. C’è chi a quindici o sedici anni ha giocato tante partite. Quando sono arrivato al Racing non è stato facile. Il club stava attraversando un periodo difficile, soprattutto dal punto di vista finanziario. Non avevamo le nostre strutture, dovevamo cambiare ogni giorno… D’altronde, diciamo che stiamo parlando di una bella entità. Sono un loro fan e ho un grande affetto per loro. Nel mio caso, ha forgiato la mia personalità e mi ha fatto sviluppare valori che mi accompagnano ancora oggi“.

Milito è stato al Genoa.

“Era gennaio 2004, il mio agente mi parlò allora della possibilità di firmare. Il suo presidente, Enrico Preziosi, ha voluto parlarmi. Mi ha scioccato, perché avevo già vinto titoli con il Racing e avevo esordito con la Nazionale. Sembrava un passo indietro, perché quelle non erano le mie aspettative. Tutto è cambiato quando ho parlato con il presidente, che mi ha convinto. Ero molto interessato alla sfida. Ho accettato perché questo significava lasciare la mia casa e crescere umanamente come persona. Ho lasciato il mio Paese e sono maturato molto. Mi sono divertito molto quell’anno a Genova, con quel bellissimo derby che sembra inglese. La città vive per questa festa. Ricordo che quando ho firmato, ad agosto, mi avevano già chiesto la data del derby della Lanterna con la Sampdoria, che era a dicembre. Era fantastico. Volevo tornare lì per chiudere un cerchio. Quell’anno vinsi entrambi i derby con Gasperini in panchina. Un grande allenatore che ha subito anche la difficile eredità di Mou nell’Inter. È straordinario, e si vede oggi all’Atalanta”.

Milito continua:

“Preziosi non mi lasciava partire a metà anno. Era il 2009 e sì, José mi ha chiamato quando tutto era ufficiale. Mi ha accolto, mi ha parlato del club, mi ha detto cosa avrei trovato, cosa avrebbe voluto da me. Era molto gentile. Mi ha chiesto se volevo giocare con la maglia 22… Era molto affettuoso. Lo apprezzo per tutto quello che mi ha insegnato e trasmesso. Anche per la possibilità di poter raggiungere un grande club”.

“Eravamo un bel gruppo. Abbiamo preso anche Sneijder, grande qualità ed esperienza in Champions come lo stesso Eto’o. Si sono uniti a un blocco che aveva appena vinto quattro campionati consecutivi. L’Inter voleva la Champions ed è vero che doveva fare un passo in più. Tutto è andato alla perfezione, tutti i pezzi si sono incastrati, i pianeti si sono allineati, ogni giocatore ha fatto quello che doveva fare… Il risultato è stata una storica tripletta”. Milito parla di Mourinho.

“Il suo potere di seduzione è enorme. Ti convince di ciò che vuole. Ha questa virtù. Entra nel profondo di te, gestisce molto bene i momenti difficili, è un vincente… Sa quando litigare e darti una carezza. Sai? Mourinho, metaforicamente parlando, sa accarezzare molto bene. Un’altra cosa è quello che si vede dall’esterno. Dentro è vicino, piacevole, attento, unico“. La sua Inter era accusata di essere troppo difensiva, con Eto’e e Pandev che giocavano anche da terzini. Milito risponde: “Incoraggio i critici a guardare le partite dell’Inter senza pregiudizi o luoghi comuni. Io la vedo al contrario, perché penso che abbiamo giocato con quattro o cinque attaccanti: Samuel Eto’o, Pandev, Sneijder, Maicon e io. Il pregio dell’Inter di Mou, è stato quello che i giocatori offensivi si sacrificavano in difesa. Per ottenere tutto ciò è stato necessario anteporre il noi al sé. Siamo stati di grande supporto… E insisto: abbiamo avuto un taglio molto più offensivo che difensivo”. Come convincere Eto’o, tutto ego, a giocare dietro? “Eto’o è ed è stato un vero grande, ma soprattutto per tutto questo. Ancor più che per i suoi trenta gol e la tripletta con Guardiola. È arrivato e si è messo a disposizione della squadra. Ha giocato sulla fascia sinistra e lo ha fatto senza problemi. È fantastico perché ci ha fatto vincere dei titoli. Il suo atteggiamento è sempre stato esemplare, non abbiamo mai avuto problemi di ego. Mourinho ci ha convinto tutti che era necessario vincere”. Su Balotelli: “Era unico. Era un ragazzo dal carattere difficile. Con virtù e qualità incredibili, ma complicate”. Quell’Inter si è sciolta rapidamente. Quando arrivò Benitez si parlò di ammutinamento contro di lui guidato da Materazzi. Milito nega. “Non ci fu nessuna rivolta. Era una squadra di una certa età, con certi vizi buoni, ma vizi, dopotutto. Un blocco con molta esperienza, e Rafa ha voluto mettere in atto alcune cose che non sono andate bene. Nonostante ciò, abbiamo vinto il Mondiale per Club e la Supercoppa Italiana. L’anno successivo anche la Coppa Italia. Logicamente abbiamo abbassato il livello, ma vincere il Triplete non è facile. Era difficile stare lassù”. Quali vizi? “Modo di allenarsi, metodologie… Aveva una metodologia più di gruppo... Non c’è dubbio che Rafa sia un grande allenatore”.