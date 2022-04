Milito: «Un leader deve trasmettere serenità, non caricare la squadra. Mourinho era un maestro»

Stasera si gioca Inter-Milan , semifinale di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport intervista, per l’occasione, Diego Milito, storico ex dei nerazzurri, dell’Inter del Triplete. Milito parla anche della volata scudetto, che da ieri, dopo la sconfitta del Napoli contro la Roma, riguarda più le due milanesi. Indica l’aspetto decisivo nella concentrazione.

«La concentrazione, su tutto. Non si può pensare di essere brillanti fisicamente a fine stagione, le partite si giocano sui dettagli, sugli episodi».

Come si gestisce la pressione?

«Mai guardare il calendario. Il focus dev’essere solo sulla partita successiva, altrimenti si sprecano energie inutili. In questo momento, vince lo scudetto chi non lascia punti per strada. Dunque, una gara è uguale all’altra, a prescindere dal livello degli avversari».