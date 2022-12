Milan, poca intensità e spirito di sacrificio. Mirante non dà sicurezze, come Tatarusanu (CorSport)

La squadra di Pioli ha incassato la terza sconfitta in tre amichevoli. Errori tecnici in tutte le fasi di gioco. Un’altra prestazione che dovrà far riflettere

Il Milan è stato sconfitto in amichevole dal Psv Eindhoven. E’ la terza sconfitta su tre amichevoli disputate nel mese di dicembre. Pioli ha più di una preoccupazione, scrive il Corriere dello Sport.

“Terza sconfitta su tre amichevoli a dicembre, il Milan esce male anche dall’ultimo impegno del 2022 in terra olandese contro il Psv Eindhoven. Poca intensità e spirito di sacrificio per il gruppo di Stefano Pioli che ha incassato tre reti al Philips Stadion, ed è tornato in Italia con qualche preoccupazione in più in vista della prima di campionato a Salerno. Errori tecnici in tutte le fasi di gioco hanno caratterizzato il match dei rossoneri che però aspettano il rientro a pieno regime di Leao, Hernandez e Giroud per dire la loro nel nuovo anno”.

Pioli ha provato tre esperimenti, contro il Psv e nessuno ha dato i risultati sperati. Innanzitutto il tecnico del Milan ha spostato Sergino Dest sulla corsia sinistra, data l’assenza di Theo Hernandez.

“non sono arrivati grandi giocate e anche in occasione del primo gol del Psv l’ex Barcellona è arrivato in ritardo sull’uomo libero in area”.

Il secondo esperimento riguarda la presenza di Mirante in porta al posto di Tatarusanu.

“Anche lui come il rumeno non ha dato grosse sicurezze, come in occasione di un’uscita su calcio d’angolo dove ha

rischiato l’autogol se non fosse stato per De Ketelaere piazzato sulla linea di porta”.

Il terzo esperimento ha visto la titolarità di Adli al posto di Leao sulla sinistra.

“prova opaca per il francese che ha alternato giocate interessanti quando deve innescare i compagni ma poi non è stato preciso nei movimenti senza palla. Con l’ingresso di Leao la musica è cambiata ma il Milan è tornato a casa con un’altra prestazione che dovrà far riflettere l’allenatore e la squadra”.