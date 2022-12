Mike Tyson avverte Alvarez: «Se tocchi Messi tornerò sul ring»

Le scuse di Alvarez: «In questi ultimi giorni mi sono lasciato trasportare dalla passione e dall’amore che provo per il mio paese e ho fatto commenti fuori luogo per i quali voglio scusarmi con Messi»

La polemica tra Canelo Álvarez e Messi non accenna a placarsi. Dopo l’intervento di Sergio Aguero per soccorrere l’ex compagno di Nazionale, stavolta è il turno di Mike Tyson ex puglie e campione del Mondo a scagliarsi contro Alvarez.

Tyson ha espresso il suo pieno sostegno a Messi e ha affermato che lo difenderà se Canelo Alvarez proverà ad attaccarlo fisicamente. In un’intervista rilasciata al media turco BBO Sports ha detto: «Qualcuno chiamato ‘Canelo’ ha minacciato Messi» . Se Canelo oserà toccare Messi, dovrò tornare sul ring», ha avvertito Mike Tyson.

Queste dichiarazioni di Tyson hanno cominciato a diventare virali prima del messaggio di Canelo in cui si scusava con l’attaccante argentino. Nelle ultime ore il pugile messicano Canelo Alvarez si è scusato pubblicamente con Lionel Messi ed ha dichiarato di aver agito troppo istintivamente e che la situazione gli è sfuggita di mano

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

«In questi ultimi giorni mi sono lasciato trasportare dalla passione e dall’amore che provo per il mio paese e ho fatto commenti fuori luogo per i quali voglio scusarmi con Messi e con il popolo argentino. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e questa volta è stato il mio turno» ha scritto Canelo che poi ha aggiunto: «Auguro a entrambe le squadre molto successo nelle loro partite di oggi e qui continueremo a sostenere il Messico fino alla fine»