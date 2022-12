L’Inter non ha soldi per il mercato di gennaio (CorSport)

La situazione non è migliore in vista del mercato estivo. Suning ha chiuso i rubinetti e il sostegno degli sponsor cinesi si sta esaurendo

Ieri ha fatto il giro del web il video della cena di Natale dell’Inter, in cui si vede il presidente Zhang che sale sul palco e prende la parola per parlare a giocatori e membri dello staff presenti alla serata.

«Ah ragazzi, prima di andare via, ricordatevi di lasciare 5 euro. Li useremo per il mercato invernale. Piero ne ha davvero bisogno…».

Una battuta a cui ha replicato Ausilio.

«Oh sei qua da 7 anni e ancora non parli italiano. Dai, parla italiano».

Il Corriere dello Sport, con Pietro Guadagno, scrive dell’episodio e lo definisce molto aderente alla realtà. L’Inter non ha i soldi per fare mercato. Sicuramente non per quello di gennaio, ma anche in prospettiva di giugno la situazione non sembra tanto diversa.

“Ovvio che il clima di festa e il fine serata abbiano contribuito, ma, per tornare alla realtà, la battuta di Zhang jr. fotografa al meglio la condizione attuale dell’Inter, che davvero non ha risorse a disposizione per il mercato di gennaio. E, in ogni caso, in vista di quello estivo, resta sempre quell’attivo di 60 milioni di euro da raggiungere entro il 30 giugno 2023. Peraltro, non è che, scavallato l’attuale esercizio, la situazione sia destinata a migliorare. Suning da tempo ha chiuso i rubinetti e anche il sostegno garantito dagli sponsor cinesi si sta esaurendo: l’Inter, insomma, deve camminare con le proprie gambe, autoalimentandosi. Solo che le necessità di cassa sono sempre ingenti e il prestito di 275 milioni euro garantito da Oaktree, dopo una prima tranche versata nel maggio 2021 e una seconda, di oltre 100 milioni, per provvedere all’aumento di capitale destinato a coprire il rosso dell’ultimo bilancio, si sta esaurendo. Tanto più che quella cifra, insieme a più che corposi interessi, andrà restituita entro il maggio 2024. Come noto, Zhang vorrebbe rinegoziare il prestito, solo che, al di là del fatto che i tassi, già alti, potrebbero solo aumentare, si tratterebbe solo di spostare in avanti la data limite, non certo di dare un nuovo impulso, anzi. A meno che non entri un nuovo partner”.