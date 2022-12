La Roma presa a pallate (3-0) dal Cadice penultimo in Liga

Il Messaggero: figuracce così andrebbero evitate, meno male che alla ripresa del campionato mancano ancora 17 giorni. Karsdorp ha giocato

Se il buongiorno si vede dal rientro, la seconda parte della stagione della Roma di Mourinho si preannuncia non troppo dissimile dalla prima. Nel ritiro di Albufeira (in Portogallo) si parla tanto di Mou e della panchina della Nazionale portoghese ma ci sarebbe anche la Roma. E ieri la squadra è scesa in campo ed è stata presa a pallate dal Cadice che è penultimo in Liga. Al Messaggero lo stato d’animo è tra il rassegnato e lo sconfortato. Scrivono:

Ci vorrà del tempo per rivedere la vera Roma. Non poteva essere ieri, dopo appena 4 giorni di allenamenti a Trigoria e un

volo aereo che in terra lusitana ha permesso soltanto un risveglio muscolare in mattinata. Senza poi Dybala (che in Qatar sta facendo lo spettatore non pagante, aggiungiamo noi del Napolista, ndr) e contro una squadra, il Cadice, che a dispetto del penultimo posto in classifica nella Liga, giocava come ci fosse in palio la coppa del mondo.

Figuracce come quella rimediata ieri andrebbero evitate. Anche perché il copione visto in campo – con Karsdorp a

sorpresa titolare – è sembrato per lunghi tratti quello dei primi 69 minuti contro il Torino. Squadra senza idee, nervosa (Viña espulso per un brutto fallo di reazione su Alejo, anche se il fallo in precedenza lo aveva subito da Lautaro), sotto ritmo, prevedibile, con le solite amnesie difensive che hanno provocato il gol di Cardoso dopo 23’, bravo a precedere Mancini, morbido nel contrastarlo.

Il quotidiano scrive che la Roma ha un problema col secondo portiere (Svilar). E poi c’è Abraham.

Ok, anche per lui vale il discorso fatto per i compagni. Ma Tammy anche ieri ha viaggiato sulla falsariga della tournée giapponese. Al di là di una girata su servizio di El Shaarawy, non si è mai visto

Il finale è:

Meno male che alla ripresa del campionato mancano ancora 17 giorni.