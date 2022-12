La Polonia non trova pace coi ct: via anche Michniewicz, è il quarto in due anni

È stato pubblicamente criticato da Lewandowski. Tra i possibili sostituti ci sono Luis Enrique, Roberto Martinez e il Tata Martino.

La federazione polacca non rinnova il contratto al ct Czeslaw Michniewicz decidendo di trovare un nuovo tecnico dopo l’esperienza in Qatar. L’allenatore della Polonia saluta dopo appena un anno. L’ex allenatore del Legia Varsavia era subentrato a Paulo Sousa lo scorso gennaio, che aveva lasciato per andare al Flamengo. La decisione sarebbe stata presa dopo l’eliminazione dal Mondiale per mano della Francia agli ottavi. Ha ricevuto anche critiche pubbliche da parte di Lewandowski.

Il cammino della Polonia nel Mondiale arabo non è stato facile, nonostante il passaggio dei gironi. La squadra dell’est Europa ha rischiato grosso fino agli ultimi minuti della partita persa 2-0 contro l’Argentina. Infatti, fino al gol dell’Arabia Saudita nei minuti finali contro il Messico stava mettendo a serio rischio l’accesso alla fase eliminatoria della Nazionale di Zielinski e Lewandowski, tenuta a galla dallo spareggio decretato dai cartellini presi. La decisione di non confermare Michniewicz apre di nuovo alla ricerca di un nuovo ct dopo nemmeno un anno.

Al momento i possibili candidati sarebbero tre: Luis Enrique, il Tata Martino e Roberto Martinez. La possibilità di prendere uno degli ex ct di Spagna, Messico e Belgio è ancora da sondare. L’ex ct spagnolo non ha salutato al meglio le Furie Rosse, sostituto il giorno successivo da De La Fuente. Il Tata aveva dichiarato che si sarebbe preso una pausa da tutti gli impegni, dopo “l’assalto” all’aeroporto di Città del Messico da parte di giornalisti e tifosi. L’ex ct dei belgi potrebbe prendere in considerazione un ritorno nei club dopo sei anni alla guida di una Nazionale. Sta di fatto che la Polonia non crea neanche un grande appeal visto che in due anni ha cambiato ben quattro ct.