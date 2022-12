Juventus, Chelsea e Arsenal vogliono Vlahovic a gennaio 

Ne scrivono CorSport e La Stampa. Anche il Manchester United è alla ricerca di un centravanti. La Juve vorrebbe resistere fino a fine stagione

Su Dusan Vlahovic c’è l’ombra della Premier. La Juve dovrà farci i conti. Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse di Arsenal, Manchester United e Chelsea per l’attaccante bianconero, trasferitosi alla Juve solo un anno fa per 70 milioni più 10 di bonus, oltre ad altri 11,6 milioni tra commissioni e contributo solidarietà Fifa. Alla Continassa, scrive il quotidiano sportivo, proveranno a resistere agli assalti di mercato, almeno fino alla fine della stagione.

Il CorSport scrive:

“Ed è proprio in Inghilterra che c’è chi è pronto a fare sul serio già nelle prossime settimane. Per un motivo o per l’altro, infatti, Arsenal, Manchester United e Chelsea sono alla caccia di un centravanti. In particolar modo i Blues sembrano pronti a effettuare un tentativo concreto, una prima punta era già stata chiesta da Graham Potter, il grave infortunio di Armando Broja (che a sua volta era finito sul mercato) impone di accelerare in tal senso: e Vlahovic, a quanto pare, rappresenta una prima scelta. Con l’Arsenal pronto a iscriversi di nuovo alla corsa dopo il rifiuto della scorsa stagione, perché anche Mikel Arteta deve fare i conti con la prolungata assenza di Gabriel Jesus. E pure il Manchester United, che comunque dovrà pensare a cosa accadrà ora che si apre il dopo-Cristiano Ronaldo, osserva con attenzione. Antenne dritte insomma, mentre Vlahovic inizia il programma di lavoro individuale per provare a smaltire le scorie della pubalgia: almeno una settimana, per cominciare”.

Anche La Stampa ne scrive:

“L’Arsenal sta cercando un attaccante dopo il grave infortunio del brasiliano Gabriel Jesus e così i Gunners sono tornati a corteggiare Vlahovic. Lo avevano già fatto un anno fa, quando poi la Juve anticipò l’affare con la Fiorentina per bruciare la concorrenza, e adesso c’è stato un nuovo contatto con l’agente del serbo. Darko Ristic, però, è stato chiamato anche dal Chelsea che sta rivoluzionando il reparto offensivo e può investire 80 milioni di euro (la cifra pagata dai bianconeri nel gennaio 2022) per il cartellino del giocatore. Si profila un derby londinese nel mercato di riparazione, mentre qualche interesse lo sta mostrando anche il Manchester United che ha rescisso il contratto di Cristiano Ronaldo, anche se la Juve non vuole privarsi di Vlahovic”.