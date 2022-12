Inzaghi: «Bergomi mi ha rovinato il Mondiale ’98, mangiava il riso in bianco e non lo digeriva»

Una lunga serie di aneddoti raccontati a Sky: «Giocavamo in mansarda a scartarci con Simone e mi ruppi il quinto metatarso. Pensavo sto sognando»

Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina, è stato ospite negli studi di Sport ieri sera per il “Club del calcio”

Tra i tanti temi affrontati, Inzaghi ha iniziato a raccontare alcuni aneddoti del suo passato. Uno è legato a Beppe Bergomi, presente in studio al Club:

«Beppe mi ha rovinato al Mondiale del ’98. Lui mangiava il riso in bianco e non lo digeriva e da quel momento è stato lo stesso per me. Era sempre teso lo ‘Zio’. Quando penso a quei gruppi penso che eravamo qualcosa di eccezionale. Però ho ormai quasi 300 panchine e devo dirti che ho trovato dei ragazzi in gamba, spesso di dice il contrario e sono luoghi comuni. Noi eravamo qualcosa di speciale, quando mangiavamo eravamo sempre i soliti sei o sette che una volta finito restavamo ancora a lungo a tavola a parlare e scherzare. Ora l’unico handicap è che si finisce di mangiare e i ragazzi vanno tutti in camera coi telefonini. Io, però, ancora faccio fare la passeggiata…».

Scherzando poi con il suo vecchio compagno Alessandro Costacurta ha raccontato un episodio legato al famoso match di Champions tra Milan e Ajax del 2003: «Con l’Ajax dicevo a Billy, che giocava terzino sinistro, di darmi sempre la palla addosso perché il difensore che mi marcava, Pasanen, mi faceva appoggiare e mi potevo girare. Lui, però, faceva un po’ di fatica e non riusciva mai a darmela con quel sinistro…»

Infine ha raccontato di quando col fratello Simone giocava da piccoli con qualche incidente «Una volta sfidando lui mi ruppi il quinto metatarso. Giocavamo in mansarda a scartarci, io gli feci una mezza finta, rientrai e poi il crac. Giocavo nel Piacenza, così mi misi a letto facendo finta di dormire. Mi dicevo: ‘Sto sognando, non posso essermi rotto un piede in casa!’. Giocavo già negli Allievi o in Primavera, arrivò mia madre e le dissi che probabilmente mi ero rotto un piede. Così feci la lastra e dissi al Piacenza che giocando a piedi nudi in casa con Simone mi ero rotto un piede».