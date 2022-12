L’Inter fatica ma batte la Reggina 2-0, stavolta Lukaku segna

I nerazzurri trovano il gol solo nei minuti finali, giocando a ritmi bassi per 60 minuti. Lukaku in campo tutta la partita, Inzaghi vuole recuperarlo per il Napoli

L’Inter vince contro la Reggina solamente nei minuti finali 2-0 grazie a i gol di Dzeko e Lukaku. Il belga torna al gol e a mettere minuti nelle gambe per farsi trovare pronto per la sfida contro il Napoli il prossimo 4 gennaio. I nerazzurri fanno fatica a prendere ritmo e per 60 minuti sono lenti e prevedibili. La sfida tra i fratelli Inzaghi viene vinta da Simone senza qualche difficoltà.

La prima occasione della partita è della Reggina che al decimo minuto impegna Onana con un colpo di testa di Gaiolo da calcio d’angolo. Col passare dei minuti l’Inter prende il sopravvento, ma spreca. Nel finale di primo tempo Dzeko spreca tre occasioni, mentre Lukaku trova a il palo a Ravagli battuto. Nel la squadra nerazzurra sale di ritmo, l’entrata in campo di Gosens, Darmian e Gagliardini da nuova linfa. Il tedesco crea pericoli dal lato sinistro ma le punte nerazzurre, orfane di Lautaro Martinez, continua a sprecare. Il gol del vantaggio arriva al minuto 80 quando da calcio d’angolo Dzeko centra la porta dopo le tante fallite. Dopo sette minuti si aggiunge al tabellino dei marcatori anche Lukaku che con uno scavetto batte il portiere su una palla vagante in aera. L’Inter così batte la squadra di Pippo Inzaghi, ma sopratutto tiene in campo per tutta la partita la punta belga per provare a farlo tornare in condizione in vista del Napoli.