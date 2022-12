Inter, Brozovic sta bene e prenota un posto contro il Napoli. De Vrij resta in forse (Gazzetta)

Il croato è rientrato ad Appiano in anticipo per allenarsi. Oggi salterà l’amichevole col Sassuolo: vuole essere in campo il 4 gennaio

Il 4 gennaio l’Inter affronterà il Napoli a San Siro, alla ripresa del campionato. La Gazzetta dello Sport scrive che Brozovic dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi mentre sembra in forse De Vrij.

“Più che una speranza, è una convinzione: le possibilità di vedere Marcelo Brozovic in campo per il big match del 4 gennaio contro il Napoli aumentano con il passare delle ore e adesso Simone Inzaghi può davvero pensare di godersi un’Inter al completo (o quasi, De Vrij resta in dubbio) per la sfida che vale già una fetta di stagione”.

Brozovic è rientrato dalle vacanze con due giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Vuole giocare contro il Napoli.

“Brozovic sta bene e il problema accusato nella semifinale del Mondiale contro l’Argentina è già un ricordo. Testa e gambe sono proiettate verso il Napoli, dove il regista croato vuole riprendersi il suo posto nella cabina di comando”.

Ieri ha svolto allenamento personalizzato, oggi non sarà a Reggio Emilia per l’amichevole contro il Sassuolo.

“meglio un paio di sedute extra ad Appiano Gentile, perché l’unico obiettivo è essere pronti per mercoledì”.

“Contro Spalletti, l’uomo che gli ha cambiato la carriera, Brozo punta a riprendersi le chiavi dell’Inter”.

Stefan De Vrij, invece, come si diceva in principio, resta in forse. Due giorni fa si è infortunato in allenamento e da allora si è allenato separatamente dal resto della squadra. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha scritto sul suo sito di un pestone che ha costretto il difensore ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo. Questo è quanto scriveva Di Marzio due giorni fa:

“La brutta notizia arriva dall’infortunio di Stefan De Vrij. Il difensore olandese si è allenato a parte per un pestone subito in allenamento e dovrebbe saltare l’amichevole contro il Sassuolo che ci sarà proprio il 29 dicembre”.