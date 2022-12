Inter, De Vrij si allena a parte. Brozovic torna prima del previsto

Il difensore olandese ha rimediato un pestone in allenamento. Lautaro rientrerà il 29 e si allenerà con la squadra dal 30. Recuperati D’Ambrosio e Correa

L’Inter di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi questa mattina ad Appiano, in vista della ripresa del campionato con il primo incontro contro il Napoli, a San Siro, il 4 gennaio. Inzaghi ha dovuto già fare i conti con un infortunio, quello di De Vrij. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Di Marzio scrive di un pestone che ha costretto il difensore ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo.

“La brutta notizia arriva dall’infortunio di Stefan De Vrij. Il difensore olandese si è allenato a parte per un pestone subito in allenamento e dovrebbe saltare l’amichevole contro il Sassuolo che ci sarà proprio il 29 dicembre”.

Ci sono però anche delle buone notizie, per Simone Inzaghi. Innanzitutto il rientro di Brozovic due giorni prima rispetto al previsto. Oggi il giocatore si è rivisto ad Appiano, mentre avrebbe dovuto rientrare il 29. Lautaro si allenerà con la squadra dal 30 dicembre, invece.

Le altre buone notizie arrivano dal recupero completo di Danilo D'Ambrosio e Joaquin Correa che hanno smaltito i rispettivi infortuni".