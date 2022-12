In Turchia Osimhen chiede sempre un supplemento di lavoro tecnico e tattico (Gazzetta)

Il nigeriano vuole farsi trovare pronto per la ripresa del campionato. Spalletti lo ha finalmente a disposizione a tempo pieno in allenamento

Victor Osimhen sta lavorando per prepararsi ad affrontare al meglio il nuovo anno nel Napoli. Alla ripresa del campionato, a gennaio, la squadra dovrà farsi trovare pronta per continuare lo straordinario percorso della prima parte della stagione, prima della pausa per il Mondiale in Qatar, mantenere il vantaggio in classifica e la posizione di capolista. La Gazzetta dello Sport scrive che l’attaccante nigeriano del Napoli sta già forzando parecchio in allenamento, in Turchia, dove la squadra di Spalletti è in ritiro.

“Ecco dunque che questo periodo in Turchia diventa fondamentale per rilanciare e ripartire al massimo in quella che è già la sua migliore stagione in assoluto, non solo in Italia. Infatti è già adoppia cifra visto che oltre ai nove gol in campionato che lo hanno messo in vetta alla classifica dei cannonieri, ne ha realizzato uno anche in Champions”.

Osimhen è cambiato moltissimo rispetto all’anno scorso. Lavora molto di più per la squadra, è più partecipe al gioco e sembra anche più maturo, merito probabilmente del fatto che è diventato papà. Spalletti da sempre dice di volerne fare un vero e proprio leader. Finalmente, da meno di una settimana, l’allenatore lo ha ritrovato in allenamento. La rosea scrive:

“E così il tecnico, che finalmente può allenarlo con continuità, sta sfruttando al massimo ogni seduta per avere alla ripresa pronto a scattare quello che sta diventando il centravanti dei sogni di molti, considerando velocità, forza fisica e una elevazione di testa fuori dal comune. Nel resort di Belek, vicino Antalya, Spalletti sta puntando a dare

fondo e forza ai suoi. E per Victor c’è sempre un supplemento di lavoro tecnico e tattico che il giocatore per generosità chiede. Perché ha voglia di migliorarsi, per vincere qualcosa di importante. Nemmeno sognabile per il

bimbo che vendeva acqua per le strade di Lagos. E non è solo lo scudetto il suo obiettivo. Il sogno vero, Osimhen lo rivelò a Capri, nel primo incontro avuto col presidente De Laurentiis, era l’estate del 2020. «Io voglio vincere la Champions!». Da febbraio ricomincia anche in campo europeo un cammino che non può avere preclusioni. Pur essendo sempre un sogno”.