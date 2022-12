In Spagna non ci possono pensare che Francia e Argentina sono in finale senza possesso palla

Il dibattito non si ferma, siamo quasi all’autoflagellazione. Sul Paìs le statistiche del Mondiale: Spagna prima, Argentina settima, Francia 14esima

In Spagna i dati sul possesso palla sono diventati quasi un’ossessione. L’eliminazione contro il Marocco ha lasciato una ferita apertissima, tutti quei passaggi senza neanche un tiro in porta. Il dibattito non accenna a diminuire d’intensità. Oggi El Paìs dedica l’apertura dello sport al tema. Il titolo è:

La posesión no está de moda

Solo en 23 de los 62 partidos en Qatar el ganador tuvo más tiempo la pelota, nunca desde cuartos. España fue la más posesiva; Argentina, la séptima; y Francia, la 14ª

Non ci possono pensare che su 62 partite disputate ai Mondiali, solo in 23 casi ha vinto la squadra che ha avuto più possesso palla. E – come scritto anche dal Napolista – non è mai successo dai quarti di finale in poi. Ha sempre vinto chi ha avuto meno possesso palla. Scrive El Paìs: si tratta di dati su cui il nuovo ct spagnolo, Luis de la Fuente, dovrà riflettere.

El Paìs insiste e ricorda che la Spagna ha il primato della classifica del possesso palla (che è un po’ come avere il primato degli starnuti):

La Spagna, con una media del 77,02%, guida la classifica del possesso (dati Opta). Seguono Inghilterra (63,58%) e Portogallo (60,77%). L’Argentina è settima con il 57,98% e la Francia, 14esima con il 52,50%. E la grande sorpresa del campionato, il Marocco (35,91%) ha fatto più possesso palla solo del Giappone e del Costa Rica.

L’autoflagellazione prosegue:

Nessuno ha fatto tanti passaggi quanto Rodri (684 in quattro partite).

È seguito da: Brozovic (525-6), Otamendi (501-6) e De Paolo (472-6). Laporte è nono in questa classifica (435-3) e Pedri, decimo (430-4). Sorprendente – scrive sempre El Paìs – che il primo francese, il madridista Tchouameni, sia sotto gli spagnoli con solo 398 tocchi.

È bello avere la palla, ma non come un tifoso. (…) Il possesso palla non è proporzionale al numero di tiri in porta. La Spagna ha effettuato 49 tiri in quattro partite, tre in meno del Marocco in sei. L’Inghilterra, seconda in possesso, ha tirato accusato contro la porta avversaria 63 volte in cinque partite e il Portogallo 66 in cinque partite.