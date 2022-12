Il Foglio Sportivo esalta “l’autoironia geniale” dei tifosi del Napoli, che contagiano lo stadio intero cantando il coro utilizzato dalle tifoserie rivali per offenderli

“Il ‘Vesuvio erutta’ delle curve napoletane è più forte di ogni razzismo e più efficace di tante pedagogie”

Sul Foglio Sportivo, Mauro Berruto e Moris Gasparri fanno l’elenco dei cento nomi o espressioni che hanno caratterizzato il 2022: gli Sport Thinker. Ce n’è per tutti i gusti. Dagli atleti perseguitati in Iran ai tanti sportivi e giornalisti che purtroppo quest’anno ci hanno lasciati, da Sinisa Mihajlovic a Mario Sconcerti. Ci sono Messi, Federer, la Goggia che ha vinto con la mano fratturata. E poi ciclisti, cestisti, sciatori, martellisti, allenatori, musicisti, nuotatori, mamme di calciatori (del Marocco).

C’è l’elogio di Luka Modric:

“Perché tutta la sua carriera, compreso l’assist dello scorso aprile contro il Chelsea, l’ennesima Champions vinta o gli ennesimi Mondiali super, è una conferma della frase di Huizinga in Homo Ludens: “Quando il gioco origina bellezza, implicito è il suo valore per la cultura”.

E persino Raffaele la Capria e Ciro Mertens appaiati:

“Raffaele La Capria, in memoriam – Ciro Mertens, scrittore, Italia – calciatore, Belgio. Perché il destino, dopo averli legati entrambi a Palazzo Donn’anna, luogo di ambientazione del capolavoro del primo, Ferito a Morte, e residenza degli anni napoletani del secondo, li ha voluti unire idealmente anche nell’estate del loro addio-arrivederci alla città”.

E’ citato anche Claudio Garella,

“in memoriam, portiere, Italia. Perché a suon di parate di piede e di leggendari scudetti vinti, con la sua morte avvenuta lo scorso 12 agosto ha compiuto un miracolo pure lui, quello di unire in un abbraccio ideale le tifoserie di Verona e Napoli”.

E ancora: Ilic.

“Josip Ilicic, calciatore, Slovenia. Per aver fatto sognare il popolo bergamasco (e non solo) con la sua classe mancina, per la testimonianza sulla fragilità umana, e perché speriamo che l’atalanta possa ritirare la sua “72””.

Viene citato anche Pioli.

“Stefano Pioli, allenatore, Italia. Perché, come in una performance di Arturo Brachetti, ha dismesso i panni dell’allenatore perdente per indossare quelli del condottiero carismatico”.

E, all’89esimo posto, Napoli, il Napoli, e i suoi tifosi, con il coro dello stadio Maradona, “Vesuvio erutta”.

“Vesuvio erutta, coro calcistico, Italia. Perché l’autoironia geniale delle due curve napoletane che hanno preso a cantare il coro originariamente utilizzato da molte tifoserie rivali con finalità offensive, contagiando nel gesto tutto il resto dello stadio, si sta dimostrando più forte di ogni razzismo territoriale, e più efficace di tante pedagogie retoriche”.