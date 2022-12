Ora ha chiuso a 0,25 centesimi il punto più basso da inizio 2017. Il 19 dicembre si stabilirà se dovrà procedere la Procura di Torino o di Milano

Il titolo Juventus in Borsa ha perso l’80% in due anni e mezzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Piazza Affari continua a reagire negativamente al momento della Juve. In Borsa il titolo del club bianconero ha registrato un altro segno meno, del 3,52%, continuando a scavare e chiudendo a 0,25 centesimi, il punto più basso da inizio 2017. Da quel momento era iniziata una parabola crescente che nel tempo, aveva raggiunto anche il valore di 1,2596 euro (15 aprile 2019, vigilia dei quarti di Champions): in due anni e mezzo è stato quindi bruciato circa l’80% del valore in Borsa.

Poi la questione sulla competenza delle Procure: spetta a Torino o a Milano?

Entro il 19 dicembre, è attesa invece la decisione della Procura generale di Cassazione riguardo l’istanza presentata dai legali della Juve per spostare la competenza dalla Procura di Torino a quella di Milano (o in alternativa a Roma): questo perché tra i principali reati contestati (in questo caso false comunicazioni sociali, manipolazioni del mercato e aggiottaggio) si sarebbero consumati a Milano dove ha sede la Borsa e non a Torino. Un passaggio chiave, da questa decisione poi dipenderà anche la data per l’udienza preliminare in cui il Gup dovrà poi decidere chi dovrà andare a processo e per quali dei reati contestati dalla Procura di Torino (si potrebbe arrivare a febbraio).