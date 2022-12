Il Qatar avvia la parabola discendente di Neymar dopo averlo reso l’atleta più ricco (Guardian)

“Ci saranno possibilità di vincere cose. Forse Messi può aiutare per un’altra vittoria in Champions League. Ma in termini di picco decisivo, quella nave ora è praticamente salpata dai moli di Al Wakrah”.

Il Guardian continua.

“Perché Neymar infastidisce le persone? Perché è fastidioso“.

“Poi c’è la vistosa inanità del suo personaggio pubblico. L’interminabile documentario di Netflix, inteso a mostrare il vero Neymar, ha fatto esattamente questo rivelando con dettagli turgidi e dolorosi la noia di base e la mancanza di aria dell’essere Neymar”.

E ancora:

“Questo è forse il punto chiave della vita sportiva di Neymar Jr, al di là dello scintillio e della rabbia; un’inevitabile nota di tristezza. Nessuno fa questo a se stesso. Il calcio ha creato questa cosa, l’identità di Neymar; il calcio farà questo, prenderà il tuo talento e lo trasformerà in qualcosa di grottesco. Questo è un motivo in più per cui Neymar ispira un’antipatia apparentemente genuina”.