Il Napoli osserva Jesper Karlsson dell’Az Alkmaar (Gazzetta)

Al San Paolo ci ha giocato e anche vinto. Ma allora, era l’ottobre del 2020, Jesper Karlsson non lasciò il segno in prima persona della vittoria dell’Az Alkmaar, il suo club anche attuale, per l’1-0 sul Napoli guidato all’epoca da Rino Gattuso, in Europa League. Intanto però l’esterno offensivo svedese, classe 1998, è cresciuto e il suo nuovo agente italiano, Alessandro Lucci, spera di portarlo nel nostro campionato. Bloccato da un infortunio muscolare a inizio stagione, solo da ottobre Karlsson è tornato in campo, segnando due gol in Eredivisie, campionato olandese dove l’Az è quarta, staccata di quattro punti dalla capolista Feyenoord. Lo scouting del Napoli lo segue già dalla scorsa estate – è anche nel giro della nazionale svedese – per capire l’evoluzione di questo esterno che gioca prevalentemente a sinistra, ma sa pure attaccare da destra in un tridente. È chiaro che Karlsson oggi viene seguito insieme a tanti altri calciatori, anche perché probabilmente in estate il Napoli avrà bisogno di almeno un esterno offensivo, valutando che Lozano probabilmente potrà finire sul mercato, se non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024. Intanto Jesper dovrà far crescere il proprio rendimento per convincere il direttore sportivo Giuntoli a puntare su di lui e non su altri profili. L’età e le caratteristiche sono quelle richieste, ma oggi che il Napoli è riuscito a creare una rosa competitiva a livello internazionale, bisogna valutare a fondo quali saranno le mosse giuste per rinforzarsi. Intanto anche la Fiorentina appare interessata: vedremo se lo svedese “accenderà” un club italiano.