I rapporti tra i due club sono buoni, ci sono stati già degli approcci. L’idea è battere la concorrenza. Giuntoli osserva anche Dialò e Bamba

Il Napoli farà un tentativo per Samardzic, dialogo aperto con l’Udinese (CorSport)

Il Napoli ha ormai chiuso la trattativa di mercato con la Sampdoria per portare in squadra Bereszynski. Si tratta di uno scambio con il club ligure che coinvolge anche Zanoli e il ritorno a casa di Contini, che farà il terzo portiere alle spalle di Meret e Sirigu. Oggi il Corriere dello Sport scrive che mancano solo le firme e l’annuncio ufficiale, ma che l’operazione è ormai conclusa. Il Napoli non si fermerà qui. Ha come obiettivo Cheddira, del Bari, in quella che sarebbe una trattativa in famiglia. Il club di De Laurentiis vorrebbe chiudere a gennaio per averlo effettivamente a disposizione a fine stagione.

Non solo. Il Corriere dello Sport scrive che il Napoli farà un tentativo anche per Samardzic.

“Un tentativo verrà fatto anche per Samardzic, 20 anni, stellina dell’Udinese, bottega cara dalla quale, però, il Napoli spesso attinge, forte di rapporti consolidati nel tempo. Come per Cheddira, la volontà è avvicinarsi subito al giocatore, un modo per anticipare la concorrenza. Dialoghi aperti con l’Udinese con cui c’è già stato più di un approccio”.

E ancora, Giuntoli osserva anche Djalò e Bamba, del Lille, ultima avversaria del Napoli in amichevole, due giorni fa.

“Giuntoli ha studiato da vicino Djalò (22) e Bamba (26), difensore e attaccante del Lille, qualora occorresse in futuro coprire altri vuoti. Due nomi su cui il Napoli resta vigile, senza precludersi nulla”.

Il contratto di Samardzic con l’Udinese scade nel 2026 e il club di Pozzo non è certo una bottega dai prezzi agevoli, ma il Napoli intende muoversi in fretta per questo ragazzo che vanta 5 gol in 36 presenze in Serie A.