Il Milan è pronto a lanciarsi alla rincorsa del Napoli anche senza Ziyech (Gazzetta)

Il sogno di acquistare il marocchino del Chelsea finisce alla cassa: vuole 8 milioni di ingaggio e il club ha immediatamente strambato

È già finita la trattativa virtuale del Milan per Ziyech il marocchino del Chelsea che sta disputando un ottimo Mondiale, la sua Nazionale affronterà oggi nei quarti il Portogallo. Non appena si è accennato ai soldi, la società rossonera ha strambato, almeno così scrive la Gazzetta dello sport.

La vetrina del Qatar ha richiamato possibili acquirenti da ogni parte del mondo, la merce pregiata si fa più cara e gli interessati pronti all’asta. Situazione che al Milan, da sempre, non piace: non perché il club non voglia investire ma perché preferisce trattative riservate. Meglio ancora riservatissime, in cui poter dettare le proprie condizioni. In più, non c’è necessità di alzare la mano per un’offerta al rialzo: Pioli, d’accordo con il club, ritiene che il gruppo sia già abbastanza competitivo. Pronto, anche senza nuovi innesti, a lanciarsi nella rincorsa sul Napoli.

A Londra guadagna sei milioni di euro all’anno, sterlina più sterlina meno al cambio, e invece che ridimensionare le pretese dopo un inizio di stagione deludente nel Chelsea, vorrà probabilmente diventare ancora più ricco altrove. Magari otto milioni all’anno: dipende anche dalle possibilità dell’offerente. Cifre che escono dal budget stipendi del Milan, che per strategia aziendale ha abolito le spese folli per dedicarsi esclusivamente a investimenti ragionati.