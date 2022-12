Il Betis Siviglia ufficializza il progetto Forever Green: coinvolte anche Roma e Inter

Il progetto mira ad accendere i riflettori sul tema della sostenibilità, partendo dalla comunità locale e allargandosi al resto del mondo

Lo sport e il calcio si muovono verso un futuro più sostenibile. La battaglia per salvare il pianeta entra nel vivo e anche il calcio non può essere esente da questi cambiamenti. Il Real Betis Balompié – storico club della città di Siviglia – ha ufficializzato il progetto Forever Green, che mira ad accendere i riflettori sul tema della sostenibilità, partendo dalla comunità locale e allargandosi al resto del mondo.

Calcio e Finanza ha intervistato a tal proposito Rafael Muela Pastor, Direttore Generale della Real Betis Fundaciòn, il quale ha raccontato obiettivi e peculiarità dell’azione del Betis:

«Forever Green è la piattaforma di sostenibilità lanciata dal Real Betis. Utilizza il potere dello sport più popolare al mondo, il calcio, per aiutare a salvare il pianeta. Come lo fa? Lo fa cercando di avere un impatto nella lotta contro il cambiamento climatico».

Continua:

«La piattaforma cerca di ispirare la società in generale e in questo modo mobilitarla, affinché tutti possiamo focalizzarci sull’emergenza climatica come problema più importante a livello globale, dal nostro punto di vista. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso cinque aree principali di lavoro, in ognuna delle quali si riflette una serie di azioni».

Ma perché una società come il Betis ha deciso di impegnarsi in un’area come la sostenibilità ambientale?

«Come società abbiamo sempre cercato di appoggiare la comunità nelle situazioni più difficili. Quando ci fu il Covid, convertimmo lo stadio in un centro logistico di fabbricazione di mascherine. Quando ci fu la questione del tema del vulcano a Las Palmas ci siamo mossi per aiutare e con la guerra in Ucraina idem. Cerchiamo di essere attenti a quello che succede e metterci del nostro».

Il Betis non è l’unica squadra ad aver adottato questo progetto: tra le società coinvolte anche la Roma e l’Inter. L’occasione è arrivata quando i club italiani si sono recati a Siviglia per giocare contro il Betis. La volontà della squadra spagnola è quella di coinvolgere in primis La Liga ma anche l’intera Uefa in un progetto che, se sarà svolto in maniera efficiente, potrà contribuire alla salvezza della Terra nella partita più importante di tutte.