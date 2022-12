Il 4-2-3-1 di Spalletti ancora non funziona (Gazzetta)

L’amichevole col Villarreal ha fatto capire perché il tecnico abbia usato il modulo solo di rado e in corsa: la squadra ha subito troppe imbucate

Le amichevoli disputate dal Napoli durante la pausa per il Mondiale in Qatar dimostrano che il 4-2-3-1 provato da Luciano Spalletti non è sostenibile. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Il sistema ancora non funziona, va molto meglio il 4-3-3, che garantisce equilibrio e maggior forza alla squadra.

“l’amichevole col Villarreal ha detto che il 4-2-3-1 non funziona ancora. Giusto testarlo in amichevole ma si capisce perché Spalletti lo abbia usato solo di rado e in corsa quando contano i punti. La squadra ha subìto troppe imbucate e il centrocampo ha filtrato meno in fase difensiva. Meglio sicuramente il 4-3-3, che per essere offensivo può schierare mezzala un Raspadori “alla Griezmann”, perché ha già dimostrato di poterlo fare”.

La Gazzetta dello Sport individua altri punti critici, nel Napoli. A partire dalla condizione fisica di Diego Demme.

“Altra nota dolente è la situazione di Diego Demme, con una condizione psicofisica da ricostruire. L’infortunio in agosto, poi il poco spazio, e in questo periodo di amichevoli il rallentamento per un affaticamento muscolare, ha impedito a Spalletti di testare di più il tedesco che contro gli spagnoli nel finale è parso un pesce fuor d’acqua”.

Mercoledì ci sarà l’ultimo test: l’amichevole contro il Lilla, sempre allo stadio Diego Armando Maradona. Non saranno in campo i cinque giocatori del Napoli reduci dagli impegni con le nazionali in Qatar, ma rientreranno tra oggi e domani a Castelvolturno dopo essersi presi qualche giorno di vacanza. Inizieranno un lavoro differenziato per riprendersi in vista dell’inizio del campionato, il prossimo 4 gennaio.