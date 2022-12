I tifosi della Juve per Vialli: “Vinci questa battaglia da vero guerriero”.

Lo striscione appeso oggi fuori all’Allianz Stadium in ricordo della Champions alzata da Vialli come capitano nel 1996

Anche i tifosi della Juve hanno deciso di far sentire il proprio sostegno a Gianluca Vialli che solo 8 giorni fa ha annunciato di lasciare i suoi impegni con la Nazionale di calcio per riprendere a curarsi per il tumore al pancreas che lo affligge dal 2017.

L’ex calciatore è tornato a ricoverarsi nella clinica dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas, il momento è molto delicato e in tanti, tra amici e parenti si sono stretti attorno a lui e fanno la staffetta in clinica

I tifosi della Juve, che non hanno dimenticato il giocatore che da capitano ha alzato la Champions League del 1996, hanno reso omaggio a Vialli nel pomeriggio con uno striscione appeso a uno dei cancelli esterni dell’Allianz Stadium, la casa della Juventus. Sullo striscione la scritta: “Vialli uomo vero, vinci questa battaglia da vero guerriero”. Gianluca ha giocato per quattro anni, dal 1992 al 1996, nella Juventus, conquistando la stima di tutto l’universo bianconero al di là dei numerosi trofei vinti a Torino (uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Champions League). E l’auspicio di tutti è quello di rivedere presto Gianluca in tribuna allo Stadium.