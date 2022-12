Vialli è grave, la madre è partita per Londra (Gazzetta)

Ha un tumore al pancreas, le condizioni si sono aggravate. Una settimana fa la pausa dagli impegni con la Nazionale

Le condizioni di Gianluca Vialli, 58 anni, si sono aggravate. Lo riporta anche la Gazzetta dello Sport.

Ieri da Londra, dove l’ex attaccante si è trasferito a vivere anni fa, è arrivata la notizia che le sue condizioni si sono aggravate al punto da obbligarne il ricovero nella clinica dove Vialli aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017. Il momento è molto delicato: la prova è il viaggio della madre 87enne Maria Teresa, partita nel pomeriggio da Cremona per l’Inghilterra. Un segnale che confermerebbe ciò che nessuno si augurava, ovvero che la malattia è tornata a bussare in maniera crudele alla porta di Gianluca.

Che qualcosa stesse succedendo, purtroppo, è parso evidente mercoledì scorso, quando l’ex bomber, attraverso il sito della Figc, aveva annunciato una pausa dal ruolo di capodelegazione degli azzurri. Quel «spero in modo temporaneo» aggiunto riferendosi «allo stop degli impegni presenti e futuri con la Federcalcio» aveva fatto suonare un campanello d’allarme.