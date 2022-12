Galatasaray-Lazio, Mertens riabbraccia Sarri FOTO

In occasione dell’amichevole Mertens ha potuto riabbracciare il suo ex tecnico con cui ha segnato 67 reti reti in tre stagioni

Prosegue il ritiro invernale della Lazio che oggi affronta il Galtasaray. Prima della gara Maurizio Sarri ha potuto riabbracciare Mertens, con cui ha condiviso anni importanti a Napoli quando il tecnico toscano guidava il club partenopeo. La foto è stata pubblicata dalla Lazio su Twitter

Con lui ha segnato 67 reti in tre stagioni. Dries Mertens ritrova Maurizio Sarri a margine dell’amichevole tra Lazio e Galatasaray, la nuova squadra dell’ex attaccante del Napoli. “Meeting old friends”, ha scritto l’account twitter della società biancoceleste nella didascalia della foto che ritrae l’abbraccio tra Sarri e il belga. Per Mertens 2 gol in 12 presenze in Turchia in questa stagione.