En-Nesyri panchinaro a Siviglia, solo Monchi ha sempre creduto in lui (El Pais)

Eccellente la prima stagione, poi gli infortuni, il Covid, quest’anno una sola volta titolare. Monchi lo ha pagato 20 milioni e ne ha rifiutati 30 dal West Ham

El Pais fotografa il momento di En-Nesyri che ha segnato il gol della storica vittoria del Marocco contro il Portogallo.

El Paìs scrive:

Chiunque conosca bene Youssef En-Nesyri sa perfettamente quanto ha sofferto l’ultimo anno a Siviglia. Né Julen Lopetegui né il suo successore Jorge Sampaoli hanno considerato titolare l’attaccante marocchino. En-Nesyri ha segnato due gol al Mondiale, gli stessi che ha realizzato in 15 partite con il Siviglia in questa stagione.

È stato molto criticato dai tifosi, il Siviglia è finito anche in zona retrocessione. A stargli vicino è stato Bono portiere del Marocco e del Siviglia.

Bono conosce come nessuno quel che ha passato l’attaccante nell’ultimo anno. Un grave infortunio muscolare con una ricaduta e il Covid persistente hanno notevolmente ridotto il suo potenziale e sono alla base delle sue brutte prestazioni. È passato dal segnare 24 gol nella stagione 2020-21 a soli cinque quest’anno.

In Liga è partito solo una volta titolare. Tre volte in Champions League con due gol.

El Paìs scrive che Monchi crede molto in lui.

Lo scorso inverno il direttore sportivo del Siviglia ha rifiutato un’offerta di 30 milioni di euro dal West Ham. (…) Monchi si è innamorato di lui nella stagione 2019-2020, quando giocava per il Leganés. Il Siviglia non ha esitato a pagarlo 20 milioni. Al Siviglia ha risposto perfettamente alle esigenze di Lopetegui, che voleva un attaccante con un buon gioco aereo e un intenso lavoro di pressing.

Il suo primo brutto momento fu quando sbagliò un gol davanti a Neuer nella Supercoppa europea contro il Bayern. E venne aspramente criticato dai tifosi.

“La vita ti offre la rivincita. Te lo meriti”, scrisse Monchi dopo che l’attaccante segnò un gol al Levante. In quella stagione ha segnato 18 gol in Liga e sei in Champions. Sempre con molta fede e lottando contro le avversità.

Di lui ha detto Monchi.

“Ha avuto molti problemi. Il Covid, gli infortuni e il Ramadan lo hanno penalizzato. Ma è un attaccante che molte squadre europee vorrebbero avere”.