È Beto il nome del Napoli per il dopo Osimhen (Gazzetta)

In estate c’è stato un abbozzo di trattativa, poi non se ne fece nulla: i Pozzo non volevano vendere e il Napoli era su Raspadori

Per il dopo Osimhen, il Napoli pensa a Beto l’attaccante dell’Udinese: portoghese con passaporto della Guinea Bissau, l’anno scorso è andato in doppia cifra in campionato (11 gol) e quest’anno è a quota 6. A gennaio compirà 25 anni. È molto potente fisicamente. Scrive la Gazzetta:

Beto resta nei radar campani per un innamoramento di lunga data. La scorsa estate il Napoli, quando non aveva ancora chiuso per Raspadori, era pronto a spendere 40 milioni di euro per il goleador dei friulani. Non se ne fece nulla anche perché la famiglia Pozzo non era disposta a venderlo. Da allora il feeling è rimasto intatto e il Napoli si muove sempre su questo versante. Inutile dire che a Udine non si accontentano e contano di alzare la posta, ma le maratone sono da mettere nel conto nelle trattative tra questi due club. L’ultimo esempio? Il lungo (e vano) corteggiamento allo spagnolo Deulofeu. Stavolta, però, i presupposti sono differenti e Beto si sta dando da fare per recuperare il terreno perso nel girone d’andata a causa di un infortunio.