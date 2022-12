Osimhen vale più di 100 milioni (Gazzetta)

È la somma che lo United era pronto a versare nell’operazione Ronaldo ma ora la quotazione del nigeriano è ulteriormente cresciuta

Quanto vale Osimhen? La Gazzetta non ha dubbi: più di 100 milioni. E se dovesse partire, il nome del futuro è Beto.

Nessuno vuole toccare Victor Osimhen: a Napoli se lo tengono stretto, ma la sua fama ha varcato da tempo la Manica e le lusinghe non mancano. Anche per questo motivo Aurelio De Laurentiis si sta dando da fare per rinnovare il contratto al nigeriano. L’attuale vincolo sino al 2025 tutelerebbe il club, ma quello stipendio da 4 milioni netti rischia di essere troppo basso per non indurre in tentazione il giocatore.

È il motivo per cui i vertici napoletani non hanno mollato la presa con l’Udinese per l’attaccante Beto, considerato molto simile al nigeriano per caratteristiche e protagonista nella sua stagione del debutto in Serie A. Giuntoli si era già mosso per lui nei caldi giorni di agosto, quando Mendes aveva avviato i lavori per portare Osimhen al Manchester United in cambio di Cristiano Ronaldo. Il prezzo di Victor appariva irrinunciabile: 100 milioni di euro. E c’è da credere che questa scintillante stagione porti ad alzarne ulteriormente la quotazione in vista dell’estate.