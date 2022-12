La Roma ha detto no a Mourinho sulla panchina del Portogallo (Gazzetta)

Il doppio incarico non è ritenuto praticabile dalla società giallorossa, Mourinho guadagna 7 milioni l’anno con i giallorossi

Dopo l’addio di Santos dalla panchina del Portogallo c’è un nome che ha scaldato i cuori dei tifosi lusitani, il suo nome è José Mourinho. Il tecnico della Roma negli ultimi giorni è stato affiancato alla panchina portoghese.

La Gazzetta dello Sport ha però annunciato che alcuni giornalisti al seguito della nazionale, hanno la netta percezione che non potrà mai avvenire. Ma la presenza di Jorge Mendes, agente dell’allenatore, che è molto influente in patria potrebbe agevolare molto la trattativa. La posizione del club giallorosso in questo senso è netta. Dato che la Roma ritiene non praticabile in nessun modo di condividere il proprio allenatore anche in virtù dei 7 milioni all’anno che percepisce Mourinho.

Sui giornali portoghesi stamattina raccontano che l’allenatore abbia chiesto quattro anni di contratto alla Federcalcio del Portogallo. Lo Special One ha già fatto sapere alla federazione che non intende accettare alcun corteggiamento, perché vuole rimanere alla Roma. D’altronde, meno di un anno fa, in questo senso era stato esplicito: «Un giorno forse prenderò in considerazione l’idea di fare il commissario tecnico, ma ora non mi interessa.»

In estate, quando la seconda stagione a Roma sarà terminata, le cose potrebbero però cambiare con Mourinho allenatore del Portogallo.