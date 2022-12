Portogallo, Cristiano Ronaldo e altri 7 (tra cui Leao) non hanno commentato l’addio di Santos

Lo scrive Record. Con CR7 ci sono anche Diogo Costa, José Sá, António Silva, João Palhinha, Rúben Neves, Ricardo Horta e Rafael Leão

Cristiano Ronaldo guida un gruppo di otto giocatori del Portogallo che non hanno ancora ringraziato Fernando Santos dopo l’addio alla Nazionale portoghese. Il rapporto di CR7 con l’ormai ex commissario tecnico non è stato idilliaco, in Qatar. Santos ha messo Ronaldo in panchina due volte.

Record scrive:

“Fernando Santos ha lasciato ieri il comando tecnico della Nazionale. Nel discorso al momento dell”arrivederci’ alla squadra, ha ringraziato “tutti i giocatori, nessuno escluso” con cui ha lavorato negli 8 anni alla guida del Portogallo. Tuttavia, contando solo i 26 giocatori convocati da Fernando Santos per i Mondiali del Qatar, 8 di loro non hanno commentato (in pubblico) l’addio dell’allenatore che ha guidato il Paese all’Europeo 2016 e alla prima edizione della Nations League. Tra gli 8 ‘assenti’ al momento dell’addio, va messo in evidenza Cristiano Ronaldo. La lista include anche nomi come: Diogo Costa, José Sá, António Silva, João Palhinha, Rúben Neves, Ricardo Horta e Rafael Leão”.

Dai 16 che hanno rivolto pubblicamente parole di ringraziamento e sostegno a Fernando Santos, “grazie” è stata la parola più usata tra tutte. Pepe è stato il primo a reagire all’annuncio della partenza di Fernando Santos e uno di quelli che ha scritto di più quando si è trattato di ringraziare il ‘timoniere’. Bernardo Silva, William Carvalho, Bruno Fernandes e Guerreiro hanno seguito l’esempio del difensore centrale. Vitinha e Gonçalo Ramos, invece, si sono limitati a condividere sui social il post del Portogallo.

La compagna di Ronaldo, Georgina Rodriguez aveva criticato duramente Santos per aver preso “la decisione sbagliata” mettendolo in panchina contro il Marocco. Aveva scritto su Instagram: “Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell’amico per il quale hai tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che, mettendoti in gioco, ha visto come tutto è cambiato, ma era troppo tardi. Non si può sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua arma più potente. Né puoi difendere qualcuno che non lo merita. La vita ci insegna lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato”.