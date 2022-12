Demme alla Salernitana, oggi pranzo Giuntoli-Da Sanctis (Sky)

Demme guadagna tre milioni che è una somma inaccessibile per i granata a meno che il Napoli non contribuisca

La Salernitana è seriamente interessata a Diego Demme. Morgan De Sanctis e Cristiano Giuntoli oggi hanno pranzato insieme in Turchia e l’attuale ds della Salernitana ha provato a concludere l’affare.

La proposta è di un prestito oneroso con diritto di riscatto. A raccontare l’incontro è stato Gianluca Di Marzio, tramite il sito ufficiale: “Diego Demme guadagna 3 milioni di euro, una cifra elevata per la Salernitana, che vorrebbe un contributo da parte del Napoli. Il club azzurro non sembra, per ora, intenzionato a contribuire a pagare parte dello stipendio”.

La Salernitana non ha la disponibilità economica per far fronte alla richieste economiche del giocatore e vorrebbe, quindi, un contributo del Napoli che al momento ha risposto in maniera negativa.

Inoltre ci sono voci contrarie all’addio di Demme, fra queste quella di Enrico Fedele, ex dirigente ed opinionista che è convinto che il centrocampista italo-tedesco possa ancora contribuire alla causa azzurra: «Demme si capisce che soffre a giocare poco ma non me ne priverei, può essere molto utile».

A conferma del malumore di Demme, il suo agente qualche giorno fa aveva dichiarato: «In questo momento purtroppo non gioca da diverso tempo, tra infortuni e scelte tecniche non gioca praticamente da un anno. Deve riacquistare il ritmo partita e la sua priorità è quella di andare a giocare con continuità. Non si sta facendo nessun tipo di valutazioni in merito a una squadra, ma in merito a un progetto».