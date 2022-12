Demme, l’agente: «Vuole giocare di più, oggi nel Napoli è difficile trovare spazio»

A Kiss Kiss Napoli: «La squadra di Spalletti è una macchina perfetta. Valuteremo i progetti non le squadre»

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli spiegando la situazione del centrocampista tedesco e come si sta ragionando sul futuro. Il procuratore ha prima di tutto precisato:

“Col Napoli non abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale, ci sono stati dei discorsi fatti per capire quale potessero essere le situazioni che potevano nascere su Demme. Diego è contentissimo a Napoli, non ha nessun problema né con Spalletti né con lo spogliatoio. Poi è ovvio che voglia giocare di più. Si rende però conto che in questo momento il Napoli è una macchina perfetta all’interno della quale è difficile trovare spazio”.

Sul possibile passaggio alla Salernitana

“In questo momento purtroppo non gioca da diverso tempo, tra infortuni e scelte tecniche non gioca praticamente da un anno. Deve riacquistare il ritmo partita e la sua priorità è quella di andare a giocare con continuità. Non si sta facendo nessun tipo di valutazioni in merito a una squadra, ma in merito a un progetto“.

Demme in questa stagione ha collezionato solamente 20 minuti con la maglia del Napoli, dopo il ritorno dall’infortuno al piede. L’ex Lipsia, che con Gattuso era titolare inamovibile, non riesce a trovare il minutaggio che desidera, colpa anche di uno straordinario Lobotka.