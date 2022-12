La Gazzetta, qualche giorno fa, aveva indicato lui e De Ligt come fonti per la Procura. Su Instagram la gogna: «Ci hai buttato a mare davanti agli inquirenti».

De Sciglio svela ai pm la chat sugli stipendi e i tifosi Juve lo insultano: «spia», «sbirro», «infame»

Qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport scrisse che furono De Sciglio e De Ligt a fornire ai pm gli screenshot che incastravano Chiellini e la Juventus in merito alla manovra sugli stipendi. Ci riferiamo gli screenshot della chat del calciatori della Juventus che testimoniavano la trattativa dell’ex capitano bianconero, Giorgio Chiellini, con i compagni, per informarli della strategia del club: far passare per taglio agli stipendi un semplice rinvio, per truccare il bilancio. Qualcosa di cui, diceva chiaramente Chiellini, nessuno, all’esterno avrebbe dovuto sapere, perché il club stava per lanciare un comunicato dal contenuto fasullo.

Ebbene, i tifosi della Juventus non hanno preso bene il dettaglio rivelato dalla Gazzetta e oggi si sono scagliati contro Mattia De Sciglio, sui social accusandolo di essere una spia, un infame.

Il difensore della Juventus ha pubblicato un post su Instagram e, sotto, sono piovuti gli insulti. Citiamo i più eloquenti. I tifosi della Juventus gli danno addosso perché hanno smascherato gli affari loschi del club, praticamente.

«Perché non fai anche gli screenshot dei soldi che ti prendi senza far neanche un minuto in campo».

«Di infami come te ce ne sono pochi. Via i parassiti mangia soldi dalla Juve»

«Ci stavamo ricredendo su di te, ma certe cose sono imperdonabili, vattene»

«Ti ho difeso per quattro anni. Non posso credere che nonostante il rinnovo miracoloso tu ci abbia buttato a mare davanti agli inquirenti».

«Sbirro»

«Infame»

«Manda alla finanza pure gli screen dei bonifici. Spia»

«È già uno scandalo che ti paghino più del magazziniere, e te la canti pure… miracolato ingrato»

«Fai lo screenshot quando riesci a fare un cross?»

