Ronaldo all’Al Nassr, per L’Equipe già fissate le visite mediche

Il ds Salazar: «È una trattativa che ha una portata enorme, deve deve essere condotta dalle autorità superiori»

Marcelo Salazar, ds dell’Al Nassr, ha rilasciato un’intervista al portale Flashcore, dove ha parlato anche della possibilità del club saudita d’ingaggiare Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo portoghese ha rivelato

«Non mi è permesso dire sì o no. Aspettiamo e vediamo come si svilupperanno le cose fino alla fine dell’anno. Come avrete capito, questa è una trattativa che ha una portata enorme, non solo per il club, ma per il Paese e per il calcio mondiale, e deve essere condotta dalle autorità superiori. Quello che posso dire è che Cristiano Ronaldo è uno dei migliori nella storia del calcio. Per me come atleta è sempre stato un esempio, per la voglia che dimostra di vincere. E poi, da cittadino portoghese, ho sempre tifato per lui. Ma quando sarà il momento giusto, il futuro sarà rivelato».

L’Equipe, inoltre, rende noto che Al Nassr sarebbe talmente fiducioso della trattativa che avrebbe già fissato le visite mediche per i primi giorni di gennaio. L’ingaggio di Cristiano Ronaldo è una grossa opportunità per tutto il paese, come rivela il Salazar, perché nel caso accettasse il portoghese diventerebbe ambasciatore della candidatura dell’Arabia Saudita e dell’Egitto al Mondiale del 2030. Inoltre, se confermate le cifre CR7 potrebbe firmare un contratto da 200 milioni di euro a stagione, che 37 anni lo farebbe rimanere tra i calciatori più pagati al mondo. Ronaldo spererebbe in un chiamata da un club di prima fascia europeo ma dopo l’ammissione del presidente dell’Eintracht Francoforte è improbabile una permanenza in Europa. Ancora pochi giorni e il futuro dell’asso portoghese sarà rivelato.