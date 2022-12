Un anno fa il Napoli totalizzò 28 punti su 30 nelle prime 10 giornate, nelle prime 15 di questo campionato è arrivato a 41 punti su 45. E con lo Zenit Spalletti ha vinto

Con Spalletti il Napoli è sempre partito bene e questa è una nuova partenza (Gazzetta)

Tra meno di due settimane il campionato di Serie A riaprirà i suoi battenti dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Come ripartirà il Napoli capolista? Sulla Gazzetta dello Sport, ne scrive Maurizio Nicita. Il Napoli è atteso subito da un confronto importante, quello con l’Inter. Finora il Napoli ha dimostrato di meritare il vantaggio sulle avversarie ma la ripartenza significa dover mettere ogni cosa a suo posto e non sarà semplicissimo per nessun tecnico, valutando le scorie di un mondiale e una serie di amichevoli non sempre tutte utilissime. Ma Luciano Spalletti è un esperto di ripartenze, lo ha dimostrato già con lo Zenit, in Russia, ma anche con il Napoli.

“Spalletti però è un esperto in partenze. In più i suoi unici scudetti li ha vinti in Russia, con lo Zenit, sfruttando proprio la lunga sosta invernale per partire poi al massimo. E anche col Napoli in due stagioni ai blocchi di partenza è stato sempre eccezionale: 28 punti su 30 nelle prime 10 un anno fa, addirittura 41 su 45 nelle prime 15 dell’attuale campionato. E questa a tutti gli effetti è una nuova partenza. Ma il tecnico non ne fa un riferimento statistico, piuttosto un programma di lavoro preciso. E non lo impressionano le ultime sconfitte in amichevoli. Ora serve solo lavorare per migliorare la condizione e portare tutti nelle migliori condizioni alla ripartenza di San Siro, il 4 gennaio contro l’Inter. Del resto anche in agosto, l’ultima amichevole disputata a Castel di Sangro destò perplessità sulla condizione del Napoli che contro l’Espanyol non andò oltre lo 0-0. Ma se il piano di lavoro è lo stesso, i tifosi possono restare tranquilli. Questo Napoli non li deluderà”.