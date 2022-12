Calabria: «Non mi aspettavo un Napoli così forte»

A Sky Sport: «I partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese fondamentale perché hanno molti scontri diretti»

Il difensore del Milan, Davide Calabria, non si capacita dell’inizio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti. In un’intervista a Sky Sport ha parlato anche di questo. Calabria è fermo da ottobre per una lesione muscolare. Innanzitutto parla delle sue condizioni fisiche.

“Ho recuperato dall’infortunio”.

Poi, risponde ad una domanda sulla lotta per lo scudetto in Serie A.

“Non mi aspettavo un inizio di stagione così lungo e nemmeno un Napoli così forte: i partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese fondamentale perché loro hanno molto scontri diretti. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: vincere. Vincere la seconda stella è un obiettivo, sarà più difficile dello scorso anno”.

Calabria ha parlato anche degli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

“Il Tottenham è più avanti di noi a livello europeo, ma noi vogliamo andare avanti e non vediamo l’ora di affrontarli”.

Non ha voluto commentare la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar.

“Ormai è tardi per avere rimpianti, è anche inutile parlarne”.