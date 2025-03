Damascelli: “Vittimismo Inzaghi: per lui l’Inter è oggetto di sospetti, forse non legge i giornali”

Per lui l’Inter sarebbe oggetto insinuazioni come nessuno, gli basterebbe consultare i giornali per essere smentito, pagina per pagina.

Damascelli: Per Motta l’Inter al centro delle critiche

Scrive Damascelli sul Giornale:

Alla presunzione di Motta risponde il vittimismo di Inzaghi secondo il quale l’Inter sarebbe oggetto di critiche, sospetti, insinuazioni come nessuna altra, gli basterebbe consultare gli archivi dei giornali per essere smentito, pagina per pagina, campionato per campionato, scudetto per scudetto. Mercoledì in Olanda servirà la vera Inter, dunque solida, campione d’Italia, senza tremori e cambi bizzarri.

La sostituzione di Bastoni e quel gol di Billing nel finale di Napoli-Inter non sono andati giù al mondo Inter. Oggi il Corriere della Sera ne scrive:

I tramonti dell’Inter non sono da cartolina: tante nuvole, troppi gol subiti nei finali, ben 10 in campionato su 25 (5 dei quali dopo l’uscita dal campo di Bastoni, come a Napoli), oltre a quello di Leverkusen costato l’unico ko in Champions e il secondo posto nel maxi girone. Senza dimenticare le reti di Pulisic e Abraham che hanno ribaltato il derby di Supercoppa a Riad. Il totale è di 13 gol presi dal 75’ in poi, che sono costati 7 punti in campionato, 1 punto in Champions e il primo trofeo stagionale.

Una contabilità che non lascia tranquillo Inzaghi, anche perché si porta dietro le difficoltà negli scontri diretti: due pareggi con il Napoli, 1 punto in 2 partite contro Juve e Milan, 1 vittoria contro Atalanta e Lazio, ancora da affrontare al ritorno.

Il triplo impegno e il calendario che scoppia sono la prima ragione indicata da Inzaghi per un altro calo nel finale. Ma possibile che la storia si ripeta fino a diventare un problema cronico? E possibile che Bastoni (sostituito 18 volte su 25 in campionato, con un minutaggio medio di 75’) debba uscire anche nel pieno di uno scontro scudetto nel quale è il migliore in campo?

